Aux côtés de neuf créateurs, l’artiste révèle son univers au détour de peintures à l’huile, d’aquarelles ou de dessins, façonnant visages ou instants quotidiens.

Les autres artistes que les visiteurs peuvent découvrir aux cimaises du château de Bourgogne sont:

– Jean Bonano affectionne le bois et réalise de superbes objets avec ce matériau noble et exigeant. Il exprime ses émotions par l’infini que permet la naissance de figurines sur bois tourné.

– Christelle De Merlier a fait des études en arts décoratifs mais n’avait pas osé traiter la peinture à l’huile dans son travail. C’est son professeur de l’École des Arts d’Estaimpuis qui l’a guidée et lui donne l’occasion d’expérimenter cette technique.

– Jackie Deroy, de son vrai nom Isabelle, a confectionné des figurines et bijoux à l’aide de perles en papier mâché. Elle réalise à présent des abat-jour, des toiles à base de peinture acrylique et encore des aquarelles.

– Jeanine Di Mora est autodidacte. Elle exprime sa passion pour l’art en proposant ses créations inspirées du moment présent.

– Armando Martins est un artiste passionné de l’univers et des astres. Portugais d’origine, c’est grâce à sa grand-mère qu’il découvre sa passion pour l’art et l’applique dans son job de graphiste et web designer. Il présente une collection de tableaux acryliques sur toile appelée "Fluidité spatiale".

– Marie-Paule Schotte, conseillère coloriste et régente en arts plastiques, dévoile ses souvenirs de vacances en couplant matières et couleurs afin de créer un univers d’évasion.

– Wanda Vegas présente différents supports qui l’inspirent. Tantôt peinture sur bois, tantôt peinture à l’huile, elle parachève sont travail acquis aux Beaux-Arts de Tournai depuis le début des années 2000.

– Guy Woestijn, après une carrière dans l’industrie, se passionne pour la céramique et découvre le travail mêlant terre, maîtrise du feu et fusion de l’émail. Avec sa sensibilité et sa créativité, l’artiste partage son nouvel univers des possibles empreints d’authenticité.

Les travaux de ce "Cœur d’artistes" seront encore visibles ces vendredi 24 mars de 17h à 19 h 30, samedi 25 et dimanche 26 mars de 14h à 18 h.