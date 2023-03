50 ans passés comme une lettre à la poste pour les époux Tassart-Vandromme (Estaimpuis)

René, né à Tournai le 1er juillet 1950, a géré, en qualité de technicien en travaux publics, de gros chantiers de construction. S’il a fait ses premières armes en participant à la construction de la douane d’Hensies pour le compte de la société Ferret, il a bouclé sa carrière avec celle du campus universitaire de Gosselies, spécialisé en biotechnologies.

Pour des raisons à la fois de santé et de bien-être, nos retraités passent l’hiver à Tenerife où ils sont si bien implantés que René assure le secrétariat d’un club de pétanque qui réunit quelque 200 membres et participe au championnat fédéral qui rassemble les 8 îles de l’archipel des Canaries.

Deux enfants, Frédérique et Maxime et trois petits: Obin, Simon et Antoine complètent leur bonheur familial.