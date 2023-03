Estaimpuis: elle utilise l’argent de sa belle-mère

Les petites-filles d’Annick, aujourd’hui décédée, se sont constituées partie civile. "On ne savait pas que c’était cette femme, avec qui on n’a jamais eu de contact, qui gérait l’argent de notre grand-mère. Elle avait la maladie d’Alzheimer, elle n’avait plus toute sa tête".

Situation financière catastrophique

Comme dans toutes les familles, certains sont plus proches que d’autres. Dans le cas d’Annick, seul l’un de ses deux fils et son épouse Françoise ont un lien fort avec elle. Malheureusement, celui-ci a un grave accident qui le rend paraplégique. Il n’est donc plus en mesure de s’occuper de sa maman. C’est l’épouse qui prend le relais. En 2016, Annick vend sa maison et entre "volontairement" dans un home, car elle a des problèmes de mobilité. "C’était plus rassurant", indique la défense. "Ma cliente est l’unique visite de sa belle-mère. Son mari décède en 2018 et effectivement, à partir de ce moment-là, Madame a moins de contact avec celle-ci, car elle doit trouver un travail. Pendant un an, elle continue tout de même sa pratique sans se rendre compte qu’elle met en péril la situation financière de sa belle-mère". Pour le ministère public, la prévenue a fait preuve d’une grande lâcheté. "Quand bien même la victime était au courant des sommes prises, elle ne savait pas ce qui lui restait sur son compte. Madame s’est fait de l’argent facile sans le restituer par la suite. Ce n’était pas quelque chose à accepter sachant qu’il y avait les factures du home à payer. Une administratrice de biens a décrit la situation financière de la victime comme catastrophique". Le magistrat demande 37 mois de prison avec un sursis. La présidente interpelle la sexagénaire: "Comment allez-vous rembourser si je considère les faits établis ?". La dame ne sait pas. Le jugement sera rendu le 11 avril.