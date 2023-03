" Quel est encore l’intérêt d’Estaimsportifs ?": le Collège prend les décisions à la place de l'asbl

Adeline Capart déplore également l’absence des membres effectifs de l’ASBL. "Je ne peux être tenue responsable des malades et absences, se défend l’échevine des Sports, Christine Dubus. J’ai pris note de vos remarques, et je tâcherai de proposer plusieurs dates pour les prochaines réunions afin d’essayer de prendre en compte les disponibilités de chacun."

Des décisions prises par le Collège

La conseillère communale Pour Vous dénonce également des décisions prises par le Collège communal en lieu et place de l’ASBL Estaim’sportifs. "On apprend ainsi que le Collège communal a accordé un subside de 3 500 euros pour l’organisation d’un gala de la Fédération nationale de Judo au sein du château de Bourgogne, et que l’argent sera libéré par l’ASBL Estaim’sportifs, relève-t-elle. C’est donc le Collège qui décide directement pour l’ASBL, ce n’est pas normal ! Quel est encore l’intérêt d’Estaim’sportifs ? Et surtout est-ce le rôle de l’ASBL de financer un repas de gala ?"

"L’ASBL reçoit des subsides de la commune, répond Christine Dubus. En plus des dépenses habituelles, nous recevons des demandes d’aides financières au cours de l’année. Celles-ci sont soumises au Collège communal qui, sur base d’une délégation du Conseil au Collège, les accorde ou pas via l’ASBL Estaim’sportifs. Chaque demande de subsides vous sera désormais transmise par mail à titre informatif."