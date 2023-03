En mars, faites le plein d’activités sportives à Estaimpuis

Des clubs sportifs de l’entité prévoient ainsi des séances différentes ou supplémentaires. C’est notamment le cas pour l’aquagym, le badminton, le jeu de bourle, la boxe, le krav maga, l’équitation, le cardio senior, la marche, la pêche, la course à pied, le taiji, le tennis de table, le yoga ou encore la zumba. "À côté de cela, nous avons également quelques clubs qui ne sont pas de l’entité, mais de la région de Mouscron ou de Tournai, qui proposeront des initiations inédites, ajoute l’échevine. Comme une découverte du tir à l’arc, de l’escrime, de la marche nordique, de l’escalade, du rugby ou encore de la psychomotricité. Cela permet de tâter le terrain, et de voir s’il y a éventuellement une demande pour le développement de telle ou telle discipline sportive au sein de l’entité, et s’il y a lieu d’organiser des entraînements ou de créer un club."

Un trail pour les enfants

De par la diversité des activités sportives, l’opération se veut accessible à tous: des bébés aux seniors en passant par les enfants, les adolescentes et les adultes… sportifs aguerris ou novices. "Il y aura également des séances d’initiation à la boxe pour les personnes atteintes d’un handicap physique et/ou mental", précise Christine Dubus. Un trail pour enfants, semé d’embûches, promettra aux plus jeunes de passer un moment ludique et sportif au sein du parc de Bourgogne le dimanche 19 mars à 11 h.

L’échevine profite également de l’occasion pour rappeler les aides apportées par la commune pour inciter à la pratique sportive et soutenir les clubs sportifs. "Nous octroyons aux familles 25 € pour les enfants et jeunes de moins de 18 ans, domiciliés dans l’entité, et qui fréquentent un club sportif de l’entité ; en 2022, nous avons délivré 90 “chèques sport”. L’attestation sera disponible en septembre, et devra être complétée par le club et les parents avant de nous être transmise. À côté de cela, nous attribuons aux clubs sportifs une somme de 10 € par membre de moins de 18 ans et domicilié dans l’entité."

Le programme des activités de "Tous au sport à Estaimpuis" est à découvrir dans la brochure distribuée en toutes boites au sein de l’entité, ou sur le site internet de la commune ( www.estaimpuis.be/en-mars-tous-au-sport). On y retrouve aussi le répertoire de tous les clubs sportifs de l’entité.

Si les initiations sont gratuites, il est nécessaire de s’inscrire au préalable ; les places sont limitées pour certaines d’entre elles.