Terrains de padel à Estaimpuis: le ministre ne veut pas d’un déménagement, le collège favorable au bardage

Les zones d’activité économique, uniquement pour les entreprises

Willy Borsus a en effet adressé un courrier au bourgmestre Daniel Senesael dans lequel il explique ne pas être favorable à l’installation des terrains de padel dans une zone d’activité économique. "J’estime qu’il est important de préserver les zones d’activité économique strictement pour l’usage auquel le Code de Développement Territorial le dédie, précise Willy Borsus. Ces zones sont en effet très recherchées pour y développer des activités économiques. Les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises peuvent utilement s’y implanter avec une accessibilité aisée par voie routière."

Pour le bourgmestre, "l’option de déplacer les terrains de padel dans une zone d’activité économique semble donc enterrée…" José Lericque s’étonne d’une telle réponse. "C’est quoi une entreprise ? Ne peut-on pas considérer un club de padel comme une petite entreprise ? Il y a un gérant, et l’activité de cette société génère aussi des bénéfices et de l’argent !"

Des conditions pour le bardage acoustique

Reste la question de l’installation d’un bardage autour des terrains de padel pour lequel le gérant de l’Estaim Padel Club a sollicité une demande de permis. "Le Collège a marqué un avis favorable, annonce Daniel Senesael. Des conditions ont néanmoins été stipulées, à savoir le fait de placer le bardage acoustique sur les quatre côtés, de respecter les normes acoustiques recommandées dans l’étude faite par l’UMons et de faire pousser du lierre sur les bardages métalliques. Nous pensons ainsi que cette solution permettra une diminution sensible du bruit provoqué par le rebond des balles avec un impact paysager limité." C’est désormais au Fonctionnaire délégué de se positionner sur ce dossier, et d’accorder ou pas le permis. Près d’une cinquantaine de réclamations de riverains ont été enregistrées au terme de l’enquête publique.

À côté de cela, le bourgmestre a pris un arrêté de police limitant la pratique du padel. "Ainsi l’ouverture des terrains jusqu’à 22h ne sera plus autorisée que les vendredis et samedis, précise Daniel Senesael. Les autres jours, du dimanche au jeudi, les terrains seront accessibles de 9h à 20 h 30."

"On tue ces gens à petit feu"

Pour Xavier Adam, ce n’est pas suffisant. "Cet arrêté de police est loin de rencontrer les souhaits des citoyens qui sont directement impactés par les nuisances sonores liées à la pratique de ce sport, déplore le conseiller Écolo. On aurait pu intégrer dans ce règlement une norme de bruit…"

Même réaction pour Patrick Van Honacker. "Il n’y a aucune avancée… Cet arrêté ne résout pas le problème de base ! La situation est infernale pour les riverains… On tue ces gens à petit feu ! On est face à une situation humaine catastrophique et affreuse qu’on laisse pourrir… On n’a pas le droit. Que le ministre vienne passer une semaine dans le quartier et il verra ce que vivent ces gens depuis 12 mois !", conclut le conseiller Pour Vous.