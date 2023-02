Les terrains de padel construits au centre du village d’Estaimpuis continuent à nourrir les débats du conseil communal. ©eda

Pas un conseil communal sans que le dossier des terrains de padel ne soit évoqué… À la fois Patrick Van Honacker (Pour Vous), José Lericque (Écolo) et Xavier Adam (Écolo) ont interpellé le bourgmestre sur les questions liées au déplacement des terrains vers une zone d’activité économique et à la pose d’un bardage anti-bruit.

Par rapport au déménagement des terrains de padel dans une autre zone, le bourgmestre Daniel Senesael annonce que le ministre Willy Borsus (MR) n’y est pas favorable et que l’option semble donc enterrée… "Il est important de préserver les zones d’activité économique strictement pour l’usage auquel le Code de Développement Territorial le dédie. Ces zones sont en effet très recherchées pour y développer des activités économiques, justifie le ministre. Les Petites et Moyennes Entreprises et les Très Petites Entreprises peuvent utilement s’y implanter avec une accessibilité aisée par voie routière."

Quant au bardage, le Collège communal annonce qu’il a marqué un avis favorable, mais avec certaines conditions. À savoir: placer le bardage acoustique sur les quatre côtés, respecter les normes acoustiques recommandées dans l’étude faite par l’UMons, faire pousser du lierre sur les bardages métalliques. Désormais, le dossier est entre les mains du fonctionnaire délégué qui devra ou pas accorder ce permis.

2.L’ASBL Estaimsportif

"Quel est encore l’intérêt de l’ASBL Estaimsportif ?" s’interroge Adeline Capart (Pour Vous). Tout comme José Lericque (Écolo), elle dénonce un manque de réunions et de coordination. Elle déplore également des décisions prises par le Collège communal en lieu et place de l’ASBL Estaimsportif.

3.La réfection de la rue de Tournai (Estaimbourg)

Le conseil communal a approuvé le cahier des charges pour les travaux de rénovation de la rue de Tournai (Estaimbourg). Le montant estimé s’élève à 52 456 € htva.

4.Réfection d’un sentier à Néchin

Dans le cadre du plan de réfection des sentiers pour l’année 2023, il sera question de la rénovation du sentier qui relie le cimetière de Néchin à la rue du Haut Pont. Le montant estimé s’élève à 16 405, 18 €.

5."Aménagement du site du Patronage de Néchin en maison de village et logements"

Interpellé par Patrick Vantomme (Écolo), l’échevin Quentin Huart a confirmé que le projet "Aménagement du site du Patronage de Néchin en maison de village et logements" avait été retenu par le gouvernement wallon. Un subside de 768 245,30 € sera accordé. "L’objectif de ce projet vise à réhabiliter le site du Patronage de Néchin en un lieu rassemblant plusieurs fonctions: salle polyvalente, marchés de produits locaux, activités et réunions des associations, manifestations culturelles et festives, un logement-conciergerie et un espace extérieur dédié à la convivialité et à la biodiversité ", précise l’échevin.