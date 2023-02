Estaimpuis: Des ateliers avant la dictée géante

C’est autour de la langue française, des mots et de l’orthographe que le Plan de Cohésion Sociale a décidé de réunir toutes les générations de l’entité, le 23 avril prochain à 14h au complexe sportif d’Estaimpuis. "Nous voulions organiser un événement familial, convivial et ludique, explique l’échevine Sophie Vervaecke. La cheffe de projet avait déjà eu un contact avec Rachid Santaki, un écrivain et romancier, qui organise des dictées géantes dans différentes villes en France depuis 10 ans ; l’année dernière, il a réuni 4 500 personnes au stade de France autour d’une dictée. Nous l’avons sollicité, et il a accepté de proposer une dictée géante chez nous."