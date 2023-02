Terrains de padel à Estaimpuis: horaires réduits… jusqu’à 20 h 30, en semaine et 22 h, le week-end

Ce n’est bien sûr pas à la hauteur des demandes formulées par les membres de l’opposition communale et les riverains desdits terrains qui dénoncent d’importantes nuisances sonores. Ils avaient notamment mis en évidence une décision de justice prise à Bruges: soit de 10h à 19h en semaine, jusqu’à 16h le samedi, et fermeture les dimanches et jours fériés. "Encore une fois, c’est du pipeau, dénonce une riveraine. Il nous prend pour des c*** ! Si le bourgmestre prend une mesure qu’il aille au bout des choses… Les habitants du quartier sont à bout ; la situation devient invivable avec ces bruits de balles et ces cris des joueurs ! Si au moins, ils pouvaient profiter d’un peu de tranquillité le week-end… mais là, rien ne change ! Et alors que la police intervenait de temps en temps après 20 h 30, au vu des nuisances, et interrompait des matchs, elle nous a signalé qu’elle ne pourrait désormais plus rien faire…"

Contacté, le gérant de l’Estaim Padel Club espère que cette mesure "contentera tout le monde et permettra d’apaiser les tensions avec les riverains." "D’ailleurs, cela fait déjà un mois que j’appliquais cette mesure en limitant l’occupation des terrains après 20 h 30", ajoute-t-il.

"L’équilibre le plus judicieux possible"

Le bourgmestre assume et justifie sa décision: "J’ai rencontré le président de l‘Association francophone de padel, le gérant du club mais j’ai aussi entendu les plaintes et les demandes des riverains, explique Daniel Senesael. Il me fallait essayer de trouver l’équilibre le plus judicieux possible entre les attentes et les besoins de tous… et je pense qu’on s’y approche. Cette limitation des horaires doit surtout permettre de veiller au respect du sommeil des enfants qui était l’une des revendications des riverains."

À noter également que cet arrêté s’applique pour une période de trois mois, sous réserve d’une décision du tribunal de première instance, dans l’affaire opposant les gérants de l’ASBL Estaim Padel Club aux riverains, endéans ces trois mois…

