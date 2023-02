Les enfants ont fait leur carnaval à Estaimbourg

Mercredi, l’heure était au carnaval des enfants, et à sa 36e édition. Accueillis au complexe sportif d’Estaimbourg, les enfants ont pu découvrir des châteaux gonflables, des jeux de fléchettes ou encore un parcours d’accrobranche. Après être passés au stand de maquillage pour se faire une petite beauté, ils ont eu l’occasion de se divertir parmi les nombreuses activités organisées. Avec pas moins de 700 participants, les enfants sont toujours aussi heureux de venir passer l’après-midi. "Je suis super content d’être là, je m’amuse trop dans les châteaux gonflables", sourit l’un d’eux. Pirates, princesses ou encore super-héros partagent des moments joyeux et conviviaux. Les parents qui accompagnent sont aussi ravis. Pour certains, c’est devenu une tradition: "On vient ici depuis six ans. Les enfants apprécient et nous, cela nous permet de faire des rencontres ", confient deux mamans heureuses de voir leurs enfants épanouis. "Après plus de 36 ans d’existence, nous sommes toujours ravis de voir les nombreux enfants venir au carnaval et nous sommes fiers de faire perdurer cette belle tradition et c’est loin d’être fini ", s’enthousiasme Christine Dubus, échevine en charge des Festivités.