Estaimpuis s’équipe d’un site pour "visiter virtuellement" tous les incontournables de l’entité

Le maïeur dévoilait vendredi un projet bien plus singulier: l’élaboration d’un site internet permettant de visiter virtuellement l’entité. "Pas comme sur Google Street View, où la caméra avance par séquence de cinq ou dix mètres pour se balader dans les rues. L’objectif ici est de passer en revue les points stratégiques de l’entité: les écoles, la crèche, les églises, les points touristiques, les antennes communales ou de police pour donner toutes les informations pratiques. On met aussi en valeur les endroits touristiques comme le canal de l’Espierre et le Domaine de Bourgogne", assure Samuel Rossie, le photographe à l’origine de cette conception baptisée Estaimpuis 360°.

"Être complet en restant simple"

L’atout numéro un de cet outil ? Offrir, en plus de la traditionnelle vue de la façade, une vue intérieure de l’école, de l’église ou du commerce avec des informations pratiques qui sautent aux yeux. "Pour se faire une idée d’un établissement scolaire avant d’inscrire son enfant, c’est intéressant", poursuit le concepteur. "Ça peut aussi l’être pour planifier un baptême ou un mariage, découvrir l’agenda culturel, se renseigner sur des travaux en cours ou à venir, trouver des sports pratiqués dans l’entité avec les horaires d’entraînement et retrouver une liste exhaustive des commerces et des professionnels du milieu médical répertoriés sur le territoire estaimpuisien."

Le bourgmestre veut désormais convaincre les commerces d’adhérer au site internet, moyennant une cotisation fixée à 10 euros par mois, "le reste étant pris en charge par la commune", reprend Daniel Senesael.

Disponible en trois langues (français, anglais, néerlandais), le site a nécessité "entre 1 000 et 1 200 heures de travail", estime Samuel Rossie. Nécessaire pour en faire un outil de qualité, qui reste intuitif y compris pour les personnes peu à l’aise derrière un écran d’ordinateur ou de téléphone. "La réflexion principale était d’éviter la fracture numérique, de permettre à tout le monde de naviguer sur le site sans se sentir perdu", analyse Daniel Senesael. Pari réussi avec la présence d’icônes et de symboles qui sautent aux yeux.

La commune d’Estaimpuis s’impose désormais un autre challenge: celui de mettre à jour régulièrement Estaimpuis 360° en termes d’informations pratiques pour rester à la pointe, tout en conservant le côté ludique qui fait sa particularité. "L ’outil, on ne le retrouve pas ailleurs. Les grandes villes se contentent d’offrir des visites tourisitques virtuelles, mais sans aller plus loin. Nous, on veut vraiment proposer quelque chose de bien plus complet", conclut Samuel Rossie.

https ://360reasons.com/Estaimpuis360/