Une nouvelle ère pour le commissariat de Leers-Nord

D’importants travaux y ont été effectués ces derniers mois. "L’installation électrique du bâtiment a été complètement rénovée, énumère Daniel Senesael dans son discours inaugural. Deux espaces vestiaires avec douches ont été constitués, des portes et un plafond résistants au feu ainsi qu’un système de détection d’incendie ont été installés pour une mise aux normes actualisée. L’espace d’accueil et le bureau d’audition ont été modifiés. Une ouverture a été faite pour facilité la création d’une salle de repos avec cuisine équipée. Une nouvelle porte d’entrée et une installation anti-intrusion forment un dispositif de sécurité renforcé. Enfin, l’ensemble du bâtiment revêt maintenant un nouveau manteau de peinture."

Un budget de 41 000 euros a été consacré à cette restructuration complète de l’aménagement du commissariat de proximité. "En 2021, nous avions déjà réalisé certains aménagements au niveau du sas d’accréditation qui a été doté de parois pare-balles et de portes blindées pour un montant de 35 000 euros."

« La sécurité, la priorité des priorités »

Des investissements sur lesquels la zone de police du Val de l’Escaut, et par conséquent la Commune d’Estaimpuis ne lésinent pour le bien des policiers, mais aussi la sécurité des citoyens. "D’ailleurs, et malgré des budgets de plus en plus resserrés, pour 2023, nous avons augmenté notre contribution à la zone de police de 5%, ajoute Daniel Senesael. La sécurité forme l’élément essentiel de notre faire-société, la priorité des priorités au cœur d’une communauté. Sans cette dernière, aucun autre aspect de notre développement n’a de sens. La vie collective estaimpuisienne marquée par la ruralité et la transfrontalité nécessite des services de police, d’une part, ancrés au sein de ses villages, pour apporter l’aide nécessaire à nos concitoyennes et nos concitoyens, et de l’autre, à la pointe pour faire face aux possibles désagréments que notre situation géographique peut favoriser. C’est pour cela que nous avons constamment eu à cœur de préserver et de faire évoluer une police de proximité au plus proche de la population."

Avant de terminer son discours, le bourgmestre a tenu à saluer les agents de proximité et leur "travail fondamental et quotidien à la sécurité et à la prospérité de nos sept villages."