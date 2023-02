C’est à Mouscron, ville natale de Marie-Paule Dumont, née le 29 juin 1955, qu’ils se sont unis le 2 février 1973.

Le couple s’est rencontré à l’hôpital alors que la demoiselle rendait visite à une amie de travail qui n’était autre que la belle-sœur de son futur mari…

Maçon, Jean-Pierre a travaillé dans plusieurs entreprises dont plus de 20 ans chez Delaye. Son épouse a ouvré pour les 3 Suisses, à la filature de l’Espierres.

Les jubilaires, installés à Estaimbourg depuis leur mariage, ont une fille, Graziella. La famille s’est agrandie avec Marine et Jordan. Jean-Pierre et Marie-Paule sont à présent les jeunes et heureux arrière-grands-parents d’Elina et Ezio.

Quant aux loisirs, le jardinage occupe les journées de Jean-Pierre tandis que Marie-Paule a une passion pour les travaux d’aiguilles ainsi que pour l’informatique qu’exècre son mari.

Tous deux apprécient de décorer leur maison et de choyer leur famille.