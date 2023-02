Rue du Cornet (Leers-Nord) : du retard dans le chantier

Frédéric Di Lorenzo annonce que les impétrants ont pris du retard à cause des conditions météorologiques. "Avec, de surcroît, un problème de lestage de la canalisation de gaz qui est malheureusement remontée lors des vacances de Noël, ajoute l’échevin. Cela a nécessité un délai supplémentaire afin de la remettre au bon niveau." Le chantier se focalise désormais sur le remplacement des raccordements en gaz et en eau de toutes les habitations. "Dès que la SWDE aura suffisamment avancé, Proximus devra également intervenir pour la pose de câbles et de raccordements. Après les interventions de ces impétrants, nous devrions relancer le “chantier principal” durant la première quinzaine de mars. L’entrepreneur pourra ainsi démarrer avec un nouveau nivellement de la sous-fondation déjà présente et l’étendre à l’emplacement des actuelles tranchées. On devrait pouvoir retirer les passerelles et permettre aux riverains d’être “pieds secs” d’ici fin mars. Nous passerons ensuite au placement des éléments linéaires (filets d’eau, bordures, avaloirs,…) et enfin, à la pose de la fondation et du revêtement. Nous espérons finir cette partie du chantier, avant les congés du bâtiment, en juillet prochain."