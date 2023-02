Le sentier n° 20 a disparu à la rue du Marais (Estaimpuis)

Un raccourci non négligeable et sécurisé

"Il s’agissait d’un raccourci non négligeable, totalement sécurisé, relève le conseiller communal. Actuellement, en haut de la rue, une habitation est en cours de construction, et des barrières de chantier entrave l’accès à ce chemin n° 20 et à ce tracé repris à l’atlas des chemins."

Interpellé l’échevin de la Mobilité, Quentin Huart, apporte une réponse pour la moins surprenante. "Il ne s’agit pas du chemin n° 20, signale l’échevin. Cette liaison piétonne s’est faite un peu naturellement par les riverains, mais pas de manière légale, et sur un terrain qui n’est pas communal. Nous ne sommes donc pas en position de force pour négocier quoi que ce soit avec les propriétaires."

Mais qu’est donc devenu le chemin n° 20, dont le tracé est aujourd’hui enterré sous l’habitation qui est en train d’être construite, et qui rejoignait l’ancienne ligne de chemin de fer, davantage à hauteur de la rue des Liserons. "Ce chemin a été “oublié” lors de l’élaboration du lotissement (dont l’habitation en question fait partie), explique Quentin Huart. Tout le monde, à l’époque, a validé ce plan de lotissement et a octroyé le permis de lotir, sans faire de remarque sur un quelconque tracé de ce chemin communal permettant de relier la rue du Marais à l’ancien tracé du chemin de fer." En 1977, lors de la création de la rue du Marais, le chemin n° 20 n’était déjà plus spécifié sur les plans ; la dernière trace officielle semble donc dater de 1891 et de l’atlas des chemins.

Créer un nouveau sentier

L’échevin n’enterre néanmoins pas l’idée de voir, un jour, réapparaître un sentier dans le quartier. "Si les propriétaires du terrain situé, au bout de la rue, à droite, sollicitent une demande de permis pour bâtir, et comme le terrain ne fait pas partie du lotissement, nous pourrions imposer une charge d’urbanisme et l’obliger à laisser une parcelle de terrain pour la création d’un sentier."