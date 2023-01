Une demande de permis pour la pose d’un bardage autour des terrains de padel à Estaimpuis

Le dossier a été évoqué lors du conseil communal de ce lundi soir. "Le bardage proposé ne semble pas résoudre les problèmes de bruit, alerte Patrick Van Honacker (Pour Vous). Les études insistent sur la nécessité d’installer des panneaux de haute densité, alors qu’ici, on prévoit des panneaux de basse densité. Sans oublier que la couverture du bâtiment reste une simple bâche et qu’il y a également un troisième terrain extérieur, à l’air libre." "La solution du bardage occasionnera encore davantage de nuisances visuelles", ajoute José Lericque (Écolo).

"Le permis introduit évoque l’installation de trois panneaux, l’un de 7 mètres, et les deux autres de 10 mètres en remplacement de la bâche existante qui ne fait actuellement que 3 mètres, étant donné qu’elle ne va pas jusqu’au sol, relève Daniel Senesael. Ces panneaux, de la même teinte que la bâche actuelle et qui couvriraient donc toute la surface à partir du sol, devraient permettre une diminution du bruit de moitié."

L’opposition a également interpellé le bourgmestre quant aux contacts entrepris avec les ministres concernés par la problématique des terrains de padel et à une possible nouvelle législation en la matière. "J’ai interrogé en date du 16 décembre, avec rappel le 16 janvier, les ministres Di Rupo, Borsus et Tellier ainsi que le fonctionnaire délégué concernant le déménagement éventuel des terrains de padel vers une autre zone, répond Daniel Senesael. Seul le fonctionnaire délégué m’a répondu qui n’a pas pu m’apporter plus de précisions ; le dossier étant entre les mains des ministres…"