Écolo Estaimpuis dresse le bilan de la majorité

Une nouvelle année permet de se remémorer celle qui s’est achevée et d’aborder la suivante avec des résolutions. À ce propos, Écolo Estaimpuis, regroupé autour de ses coprésidents Marie Balesse et Corentin Bar, préfère évoquer la continuité: "Nos résolutions restent les mêmes depuis 30 ans: veiller au mieux vivre ensemble, dans le respect de valeurs jugées parfois utopiques à l’époque et désormais reprises par l’ensemble de la classe politique, preuve de notre clairvoyance et vision à long terme. Une démarche qui séduit les citoyens d’Estaimpuis puisque nous sommes l’une des sections les plus représentées par rapport à notre densité de population et la courbe poursuit son ascension. Cette reconnaissance nous encourage à poursuivre notre tâche au sein d’une opposition sans concession mais constructive."