Les voeux à Estaimpuis : Ensemble, pour mener les projets de 2023

Le bourgmestre a évoqué les grands projets qui jalonneront l’année 2023. "L’électricité de l’école de Leers-Nord sera remise à neuf tandis que le chantier du C.E.M.E. touchera à sa fin pour la rentrée de septembre, précise-t-il. La rue de la Frontière et d’autres trottoirs s’ajouteront aux chaussées en cours de rénovation. Le départ sera donné à la construction de cinq nouveaux logements à Saint-Léger. Sans oublier l’ensemble des études préalables qui seront réalisées pour la modernisation du complexe sportif d’Estaimpuis et de sa piscine, pour la métamorphose du centre de Saint-Léger qui bénéficiera du subside “Cœur de village”, pour la démolition et la reconstruction de l’école primaire de Néchin et la restauration de l’enveloppe de celle d’Estaimpuis, pour la construction de nouvelles infrastructures sportives du SC Néchin, pour la rénovation de l’église d’Estaimpuis ou encore, pour l’agrandissement et la réorganisation de notre crèche communale qui pourra accueillir 13 bambins s upplémentaires dès 2026."

Autant de réalisations concrètes dans le but de faire prospérer les sept villages et qui ne pourraient voir le jour sans l’ingéniosité, la ténacité et la force de travail des employés et ouvriers communaux…