Une règle immuable qui aura été respectée jusqu’au bout de cette année puisque c’est une situation plutôt particulière à laquelle nous avons été amenés à faire face à l’entrée du village de Leers-Nord, dans l’entité d’Estaimpuis, ce samedi matin.

Une situation cocasse à proximité de la Croix-Rouge, rue du Ctre. ©ÉdA

Juste après le passage à niveau menant à la place du village, un imposant engin de chantier a été abandonné en plein milieu de la rue du Ctre.

Il aurait été volé plus tôt dans la nuit sur l’un des chantiers des environs mais son "emprunt" n’avait pas encore été constaté.

Par la chaussée rétrécie et une luminosité peu diffuse en cet endroit, une personne a été surprise et a percuté de face l’engin à l’arrêt. Sa vitesse n’étant pas excessive, on ne déplore "que" des dégâts matériels.

La police du Val de l’Escaut est descendue sur les lieux. ©ÉdA

Le propriétaire de la pelleteuse dont la société est basée en région tournaisienne était attendu sur place lors de notre immortalisation de la situation.

Quant à la raison de cet abandon en cet endroit précis et la raison pour laquelle cette tentative de vol a été commise, ce sera l’un des derniers mystères de 2022 dans L’Entité qui vit…