Sept habitations à la rue de la Maison Blanche (Évregnies): le projet inquiète Écolo

Patrick Vantomme (Écolo) a fait part de ses inquiétudes quant à ce projet immobilier. "Toute construction de maisons à cet endroit me semble malvenue, relève-t-il. D’abord parce que cette zone de la rue de la Maison Blanche et le pont “Paquette”, situé juste à côté, se trouvent en zone d’aléas d’inondation ; les riverains m’ont fait part d’épisodes d’inondations… Ce n’est pas non plus idéal en termes de bruit et de confort parce que les habitations seraient construites juste à proximité de la RN511… Il est aussi à noter que ce lotissement se situerait dans une rue en cul-de-sac, ce qui peut poser des problèmes en termes de mobilité et d’accès."

Le conseiller Écolo s’interroge quant à la position du Collège communal face à cette demande de permis. "Le dossier est à l’étude, et nous attendons l’ensemble des avis, répond l’échevin Quentin Huart. Nous serons évidemment attentifs à prendre en considération tous ces paramètres avant de nous prononcer. En pré-analyse de ce dossier, Ipalle ne voit cependant pas d’inconvénient et il semble ne plus avoir eu d’inondation depuis la réalisation du bassin d’orage situé un peu plus en amont de l’Esperlion entre la rue Jules Vantieghem et la RN511."

Au plan de secteur, le terrain est situé en zone d’habitat à caractère rural et en zone d’aléa d’inondation faible. "Il y a déjà plusieurs maisons situées de l’autre côté de la rue, ajoute l’échevin. Le projet révèle la présence d’une noue végétale afin de tamponner les eaux de pluie en cas de fortes averses et ce, en plus des citernes à tamponnements des eaux de pluie des toitures prévues."

Quentin Huart a aussi abordé l’aspect mobilité. "La rue dessert déjà pas mal de maisons, sans aucun problème. Ce ne sont pas 7 maisons supplémentaires (potentiellement 14 voitures) qui y créeront des problèmes de circulation…".