L’opposition déplore un manque de magie de Noël dans les villages d’Estaimpuis. Et vous, qu’en pensez-vous ? (sondage)

"Pas de sapin sur l’une ou l’autre place de village, pas d’illuminations, pas de décorations", déplore la conseillère communale.

"Il est vrai que la crise énergétique nous a amenés à faire des choix, en éteignant, par exemple, l’éclairage public entre minuit et 5h du matin (NDLR: à noter que, comme dans d’autres communes, l’éclairage restera allumé les nuits de réveillon de Noël et du Nouvel An). Mais avant cette heure-là, nous aurions pu mettre des choses en place ou utiliser tout autre objet amenant cette ambiance et cette magie de Noël et des fêtes de fin d’année."

Des réticences d’Ores

Pour s’en justifier, Daniel Senesael rebondit sur les coûts liés à l’augmentation des prix de l’énergie. "Cela nous oblige à faire des choix, dont celui de renoncer à l’installation d’illumination au sein de l’entité."

Le bourgmestre relève également les difficultés techniques pour de telles installations. "Ores est de moins en moins enclin à permettre le branchement des illuminations sur le circuit d’éclairage public, explique-t-il. Ce qui rend plus compliqué la poste d’un tel éclairage à des emplacements n’étant pas à proximité immédiate d’un bâtiment communal."

"Par contre, il est important de souligner que les concitoyens qui se rendent au sein de l’administration peuvent profiter de cette magie de Noël, ajoute Daniel Senesael. La Maison communale a en effet été bien décorée. Le concert de Noël de samedi dernier, qui a rencontré un beau succès, ainsi que les différents marchés de Noël organisés au sein de l’entité contribuent aussi à cette magie de Noël."