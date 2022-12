Le bourgmestre d’Estaimpuis appelle la Région wallonne à autoriser le déplacement des terrains de padel vers un zoning

Si la Région wallonne le veut…

En effet, depuis 2017, les structures sportives et de loisirs ne peuvent plus s’installer dans les zones d’activités économiques… sauf dérogation. "Il y a quelques années, une entreprise située au sein du zoning de Mains et Sabots avaient introduit une demande pour également créer un terrain de padel sur sa zone, mais cela avait été refusé… Aujourd’hui, au vu de l’évolution du contexte d’implantation des terrains de padel et des nuisances que cela peut engendrer, nous allons solliciter les ministres afin qu’ils étudient notre proposition et autorisent de telles implantations de structures sportives dans les zones d’activités économiques."

Où et à quel prix ?

À la porte des Bâtisseurs ou à Mains et Sabots ? Et surtout qui devra prendre en charge le coût d’un tel déplacement ? Le bourgmestre ne souhaite pas s’avancer. "Attendons d’abord l’autorisation et le feu vert de la Région wallonne, et puis on avisera…"

« Un dépassement de décibels a été constaté »

Interpellé par Patrick Van Honacker (Pour Vous), Daniel Senesael a également signalé avoir pu prendre connaissance de l’analyse acoustique réalisée à la demande du club de padel. "Il est important de stipuler qu’actuellement les terrains de padel ne sont pas classés au sens du permis d’environnement et ne sont pas soumis aux limites de bruit fixées par l’Arrêté du Gouvernement Wallon définissant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret relatif au permis d’environnement, précise-t-il. Cela dit, en vue de travailler sur une diminution du bruit, un indice de référence a été utilisé dans le cadre de cette étude, et effectivement, un dépassement de décibels a été constaté par rapport à cet indice qui, je le rappelle, ne s’applique normalement pas aux terrains de padel…"

Un bardage pour réduire le bruit

Le bourgmestre précise aussi que suite à cette étude, le gérant du club de padel a introduit une demande de permis d’urbanisme pour l’habillage de la structure existante par un bardage dans le but de réduire la transmission sonore.