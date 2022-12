Les cinq points clés du conseil communal d’Estaimpuis en vidéo

La séance du conseil communal a débuté, ce lundi soir, par une pensée pour le Tournaisien Olivier Vandecasteele, arrêté en février 2022 par les autorités iraniennes et détenu, depuis lors, dans des conditions qui ne respecteraient pas le minimum requis par le droit international et la dignité humaine.

"Ayant donné son quotidien pour améliorer celui des autres, c’est désormais lui qui cherche désespérément une main tendue, et c’est à nos autorités et à notre force diplomatique de lui venir en aide au plus vite", appelle le bourgmestre Daniel Senesael.

2. Les terrains de padel dans un zoning ?

Comme de coutume, et sur interpellation de Patrick Van Honacker (Pour Vous), le dossier des terrains de padel est revenu sur la table du conseil communal. Daniel Senesael a fait le point sur l’analyse acoustique réalisée par le club. "Un dépassement de décibels a été constaté par rapport à l’indice de référence de la Région wallonne, même si ce dernier ne s’applique normalement pas aux terrains de padel qui ne sont pas classés au sens du permis d’environnement."

Annonce également du bourgmestre qui explique "que des contacts sont en cours avec la Région wallonne pour analyser un éventuel déplacement de la structure vers une zone d’activité économique."

3. Un manque de magie de Noël dans les villages

Adeline Capart regrette le manque de magie de Noël dans les rues de l’entité. "Pas de sapin sur l’une ou l’autre place de village, pas d’illuminations, pas de décorations de Noël".

Le bourgmestre Daniel Senesael justifie par le fait que "les coûts liés à l’augmentation des prix de l’énergie nous obligent à faire des choix, dont celui de renoncer à l’installation d’illuminations." Il précise également qu’ "Ores est de moins en moins enclin à permettre le branchement des illuminations sur le circuit d’éclairage public."

4. Le cas de Famiflora

Patrick Vantomme (Écolo) et Adeline Capart (Pour Vous) sont revenus sur le dossier de Famiflora, et ses nombreuses infractions en matière d’urbanisme et de sécurité. "Que compte mettre en place la Commune pour aider la justice à rétablir le respect des lois et décrets par cette entreprise, et à assurer la sécurité des clients et du personnel ?"

L’échevin Quentin Huart a signalé "que l’affaire est à présent entre les mains de la justice, et qu’il reste attentif à l’évolution du dossier."

5. Sept maisons en projet à la rue de la Maison Blanche

Un projet de construction de sept habitations à la rue de la Maison Blanche à Évregnies est actuellement soumis à une enquête publique. Le conseiller communal Patrick Vantomme s’inquiète du projet. "Il est situé à proximité d’une zone d’aléas d’inondation, et également tout proche de la RN511 ce qui n’est pas l’idéal en termes de bruit et de confort de vie."

Quentin Huart précise que le dossier est actuellement à l’étude. "Nous attendons les différents avis afin de pouvoir prendre en considération tous les paramètres avant de statuer sur le projet."