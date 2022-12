La dotation des Communes à la zone de police sera augmentée

L’augmentation des dépenses est substantielle au niveau des frais de personnel. On passe de 5 071 301 € au budget 2021 à 6 036 763 € au prochain exercice, soit 20 % de plus en deux ans. "Ceci est dû en grande partie à l’indexation des traitements et prestations, ainsi qu’à l’octroi des chèques-repas qui représente un montant en croissance de 75 000 €", explique Daniel Senesael.

Les frais de fonctionnement sont également à la hausse à cause de l’accroissement des dépenses énergétiques, la zone de police a vu augmenter sa facture de 33 000 €.

D’autre part, les travaux d’aménagement intérieur du commissariat central actuel et sa future extension augmentent la dette d’environ 44 000 €.