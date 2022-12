Le village des Lutins (Leers-Nord) pour partager la magie de Noël

Les "Dénivelés" (Quentin, Julie, Ludivine, Chloé, Julien, Thomas et Chloé), c’est ce groupe de jeunes Estaimpuisiens qui mettent en place différentes activités et manifestations pour faire vivre l’entité. On leur doit notamment le tournoi de beach-volley, les animations d’Halloween dans le parc et pour la première fois, ils ont imaginé un village des Lutins.