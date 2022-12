Pierre et Jacqueline en mode Picard’éon

En picard mouscronnois

Pierre Noël, proche des ateliers de la Maison de la culture de Tournai et "traducteur picard" pour notre journal, a publié deux ouvrages en picard de Mouscron, où il est né. "Chèrques et tonneaux" et "Ch’étot dins l’gazette", recueils de nouvelles et récits, font la part belle aux histoires de notre région et du proche Nord. Celles des gens ordinaires, le plus souvent discrets, que l’on croit "sans histoire".

Pour construire le cabaret présenté notamment à Saint-Léger, ils y ont puisé quelques anecdotes qui rebondissent sur des chansons, des dialogues, et sur une affiche à découvrir. Jacqueline Nicaise a illustré les deux livres en étonnants dessins suggestifs. Cette dimension artistique n’échappe pas à l’énergie belle du spectacle "Elle ne manque nin d’airs".

En ouverture de la soirée, le chanteur Pierre Gahide (Rumes) a offert "Les pichoulis", qu’il vient de créer à la demande de Picard’éon. En duo, les saltimbanques entrent ensuite en scène par les petites portes, en plein malentendu. L’un maugrée, l’autre le gourmande. Il est vrai que l’accordéon chéri de Lily-Rose est au centre de toutes les discordes, passions et silences qui traversent les pages théâtrales. N’est-ce pas à cause de lui que surviennent les ennuis ? La musicienne participe à tous les stages, fanfares, chorales, master class et autres occupations que Marcel dénigre. Que cherche-t-elle, au bout du compte ? De plus, elle croit en l’excellence de son talent, qu’il semble trouver moyen. "Pour seûr, tout l’sémaine, i -ara de l’salate ed tchus tournés !", pense le public.

Les récits contés par Pierre sont émouvants, et c’est en musique et en chanson française que Jacqueline les accompagne ou les relaie. Le petit Léon, doué pour l’accordéon, ira jusqu’à New York où il aura le mal du pays. Roger, policier communal, a le cœur gros le jour de son anniversaire: personne ne pense à lui. Un tout jeune musicien clandestin participe à la fête improvisée par ses collègues. Une dame quitte son foyer, valise et accordéon accrochés à son vélo. Et puis, il y a un hymne d’amour à cet instrument tellement apprécié, unique et sensuel. Marie-Jeanne, au village, rejoint la salle paroissiale rien que pour lui.

Destins et partitions se liguent avec bonheur: le "piano du pauvre" poursuit son aventure conviviale, populaire, artistique. Avec le pouvoir de toucher les cœurs, bien plus qu’on ne le pense.