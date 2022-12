De l’or pour les époux Marain

Jacques et Francine se sont mariés un 24 novembre, il y a cinquante ans. Francine Desoer est née à Ath le 8 juin 1953. Jacques Marain a quant à lui vu le jour le 2 septembre 1948 à Wasmes. C’est à Templeuve qu’ils se sont rencontrés. Le jeune homme y était cuisinier. Francine s’occupait d’enfants recueillis par les religieuses. C’est par l’intermédiaire de la sœur de Jacques que s’est faite la rencontre des jubilaires. De leur union sont nés sept enfants, auxquels se sont ajoutés 17 petits-enfants et deux arrières petits-enfants. Parmi les hobbies du couple il y a le tricot, la belote, le jardin et le foot.