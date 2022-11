Plus de 430 000 euros pour un camion et de nouveaux frais pour le CEME, l’opposition estaimpuisienne interpellée par certaines dépenses

« Du matériel de qualité pour du personnel de qualité »

Le Premier échevin, Quentin Huart, qui présidait le conseil en l’absence de Daniel Senesael reconnaît que le camion "coûte un pont", mais qu’il s’agit "du prix pour un camion avec de telles caractéristiques techniques". Il insiste aussi sur le fait que "les services techniques ont besoin d’outils performants. C’est un effort budgétaire important… mais nous devons le faire pour continuer à assurer un service à la population !"

"Nous demandons à nos équipes techniques de plus en plus d’interventions spécifiques, ajoute l’échevin des Travaux, Frédéric Di Lorenzo. Cela nous permet d’éviter de sous-traiter certains travaux et ainsi de réaliser des économies d’échelle. Nous disposons d’un personnel de qualité, de plus en plus professionnels, et nous nous devons de mettre à leur disposition des outils de qualité pour qu’ils puissent continuer à travailler à la hauteur de nos exigences." Le camion ne devrait pas être livré avant la fin de l’année 2023.

Trop cher le CEME ?

Autre dépense qui a fait réagir, ce lundi soir, les conseillers de l’opposition: l’acquisition de mobilier pour le CEME pour un montant de 34 485 euros TVAC. Ce n’est pas tant cet achat proprement dit qui interpelle, mais la répétition de telles dépenses pour le Centre Éducatif Mitterrand Estaimpuis. "Au sein de ce conseil communal, on voit très régulièrement passer des points relatifs au CEME, signale Bernard Wattez (Pour Vous). Il serait intéressant de refaire un point sur la situation financière et sur les dépenses engagées depuis le lancement de ce projet. Qu’a déjà coûté le CEME à la commune d’Estaimpuis ? Parce que cela devient la folie des grandeurs ! On ne s’y retrouve plus dans toutes ces dépenses… et il est important de savoir comment le dossier est géré parce qu’il ne faut pas oublier que les deniers communaux, ce sont avant tout les impôts des citoyens !"

Quentin Huart assure que "rien n’est caché", et que les informations sont diffusées lors des conseils communaux ou des présentations des modifications budgétaires ou des comptes. "Nous faisons très attention aux dépenses et à la gestion des deniers communaux, insiste-t-il. Il s’agit de dépenses utiles et justifiées pour l’enseignement et les enfants de l’entité d’Estaimpuis." Même si le dossier du CEME est géré principalement par le bourgmestre, le Premier échevin reconnaît néanmoins l’intérêt et la légitimité de refaire un récapitulatif des dépenses. "On ne doit pas oublier que l’on gère l’argent de plus de 10 500 habitants, et on doit savoir ce que l’on en fait", intervient, en fin de débat, José Lericque (Écolo).