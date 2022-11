La crèche Le Petit Poucet (Estaimpuis) espère 13 places en plus

Trop petit pour une extension ?

Mais l’opposition estaimpuisienne est quelque peu interpellée quant au projet d’extension envisagé pour le bâtiment de la crèche communale. "Le personnel et les enfants commencent à être à l’étroit dans l’espace actuel, relève Xavier Adam (Écolo). Si on construit encore à cet endroit, cela va renforcer cette situation et on réduit le jardin…" L’échevine Sophie Vervaecke tient à rassurer en expliquant que l’extension est envisagée au niveau du préau et des locaux à l’arrière du bâtiment. "Les enfants pourront toujours profiter d’une pelouse et d’un jardin", insiste-t-elle.

Le conseiller Écolo émet néanmoins l’idée de créer une deuxième implantation de la crèche communale, et de la décentraliser dans un autre village de l’entité. "Dédoubler la crèche, nous avons envisagé cette éventualité intéressante… mais cela entraînerait des coûts trop importants en raison de frais inhérents qu’il faudrait payer deux fois", relève Quentin Huart, échevin des Finances.

Soutenir les accueillantes à domicile

Xavier Adam s’interroge aussi sur la nécessité de soutenir les accueillantes à domicile et de les inciter à s’installer au sein de l’entité. "Il est vrai que ces derniers mois, nous avons vu que plusieurs accueillantes avaient arrêté leur activité, ajoute Quentin Huart. Cela peut s’expliquer des suites de la crise sanitaire qui a mis en lumière les limites de leur statut et certaines de leurs difficultés…"