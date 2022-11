Un ruban blanc sur la maison communale d’Estaimpuis pour Véronique, tuée par son compagnon, et toutes les autres femmes victimes de violence

Le 1er août dernier, une Estaimpuisienne, Véronique Favorel, succombait sous les coups et les étranglements de son compagnon. "Cet acte infâme ayant eu lieu au cœur de notre entité, nous démontre localement à quel point ce ruban blanc, que je lui dédie symboliquement, doit nous guider dans notre combat quotidien pour que chaque femme puisse vivre librement, sans contrainte, sans peur et sans violence au sein de notre société", relève le bourgmestre Daniel Senesael. Ce fléau ne touche pas uniquement les grandes cités urbaines mais prend court également au sein de nos villages… "

Un ruban blanc géant restera en effet apposé sur la façade de la Maison communale, durant une semaine en marque de soutien à Véronique Favorel, à toutes les femmes ayant péri sous les coups de leurs conjoints et à toutes celles qui se battent, aujourd’hui, encore, contre les violences que leurs sont intentées.

Des proches de Véronique Favorel étaient présents à l’hommage, tout comme des représentants de l’ASBL Soralia Wallonie picarde (anciennement Femmes Prévoyantes Socialistes). L’Estaimpuisienne était d’ailleurs la vice-présidente de la locale de l’ASBL. "Elle était très discrète, se rappelle Isabelle Marquette, son amie et présidente de la section locale de Néchin. Nul n’imaginait le calvaire qu’elle vivait ; elle cachait bien sa souffrance face à ce fléau sournois qu’est la violence conjugale…"

Un combat porté devant le Parlement

Daniel Senesael rappelle également son engagement en tant que député contre les violences faites aux femmes et les discriminations. Il est coauteur d’une proposition de résolution visant à permettre le recensement officiel des féminicides et la création d’un observatoire des féminicides en Belgique.

"Ce texte demande au gouvernement de permettre, au plus vite, en concertation avec les acteurs de terrain et les experts, l’élaboration d’une définition du “féminicide”, explique-t-il. Il appelle aussi à créer un observatoire des féminicides en Belgique qui sera chargé de recenser les plaintes, les informations, les instructions ou les condamnations afin de pouvoir établir un système de collecte de données."

Le député-bourgmestre souhaite également qu’ "une formation plus poussée soit mise en place pour les intervenants de première ligne, que davantage de centres de prise en charge pour les violences sexuelles soit installés et qu’une amélioration de la protection et de l’accompagnement des victimes soit mise en œuvre."