Outre les différents stands, la journée a été ponctuée de conférences et de différentes initiations permettant de découvrir les activités en compagnie des spécialistes.

Au programme des quatre conférences on retrouvait les thèmes suivants: l’obésité et le surpoids, l’hypnothérapie, l’énergétique et la méditation et la géobiologie.

Des ateliers découvertes tels que yoga, méditation, Qi gong… étaient proposés aux adultes.

Les enfants étaient également concernés avec la découverte du yoga su planche, la sophrologie ou encore par un atelier parents/enfants autour du massage.

De nombreux visiteurs intéressés par le sujet ont poussé les portes du salon qui a connu une belle fréquentation durant toute la journée.