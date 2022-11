Les riverains unis contre les terrains de padel à Estaimpuis

Mais, elle n’est pas seule à s’opposer à la pratique de ce sport, au cœur d’un village, et à cet impressionnant chapiteau qui a notamment un impact sur la valeur des biens immobiliers. D’autres voisins se mobilisent également. "C’est important de montrer qu’il n’y a pas qu’une riveraine engagée et qu’on ne doit pas être oubliés, expliquent Isabelle Declercq et Dominique Delbroeck. Cela a un impact sur tous les riverains ! Les nuisances sont telles qu’il n’est plus possible d’ouvrir ses fenêtres, de profiter de son jardin, ou même de se promener dans le quartier sans que ce bruit constant de ces frappes de balles et de ces cris qui résonnent partout ; c’est inimaginable et invivable ! Quant à la dévaluation de nos maisons, elle est estimée à 20%…"

Une pétition et des actions de soutien

Les deux riveraines ont créé le Collectif d’Aide et de Défense des Estaimpuisiens. Une pétition a également été transmise aux autorités communales ainsi qu’aux ministres Céline Tellier et Willy Borsus. "Nous avons été à la rencontre de tous les riverains des rues Jean Lefebvre, du Château, Moulin Masure et du Stade, et tous ont accepté de signer cette pétition, signalent-elles. Nous avons ainsi recueilli une soixantaine de signatures… preuve en est qu’il n’y a pas qu’une riveraine impactée par le projet ! Tous les riverains déplorent également le fait qu’ils n’étaient pas au courant que des terrains de padel seraient construits dans leur quartier ; il n’y a pas eu de réunion d’information avec les riverains, et l’avis d’enquête publique n’était pas visible depuis la voirie !"

Après avoir aussi lancé une cagnotte en ligne ( www.leetchi.com/c/silence-padel), le collectif envisage l’organisation d’une marche et d’autres actions pour soutenir le combat long et coûteux face à la justice mené par Marine Baert. "Elle venait de s’installer lorsqu’elle a découvert le projet, et face à la gigantesque structure qui s’érigeait à côté de chez elle, elle a dû réagir très vite, et n’a pas eu la possibilité de solliciter l’appui d’autres riverains pour lancer la procédure. Aujourd’hui, on veut montrer que nous sommes à ses côtés dans son combat, et que nous la soutenons car si elle gagne, c’est tout le quartier qui retrouvera sa quiétude et sa tranquillité. Et s’il faut ensuite nous prendrons aussi le relais via d’autres instances judiciaires."

Les riverains espéraient une réaction des autorités communales… en vain ! "Et, pourtant, il appartient au bourgmestre de prendre toutes les mesures nécessaires au maintien de l’ordre et à la tranquillité du voisinage. Contrairement à ce qu’il dit, il pourrait prendre un arrêté de police pour un cas particulier, en sollicitant la fermeture provisoire ou en imposant des restrictions horaires, comme cela a déjà été fait lorsqu’un établissement horeca posait problème…"

Quant à la proposition de mur antibruit évoquée par le gérant, les riveraines restent sceptiques. "Aucune étude de bruit n’a été réalisée pour évaluer l’impact que le dispositif pourrait avoir… Il faudrait aussi avoir l’espace suffisant pour pouvoir le construire, et ce n’est pas avec 2m30 entre l’installation sportive et la maison que ce sera possible ! Lorsqu’il évoque cet aménagement, il ne parle que d’un seul pan de mur alors que le bruit ne s’arrête pas à un côté… Nous n’avons pas non plus envie de se retrouver emmurés comme dans un ghetto !"