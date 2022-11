Quand la santé passe par le bien-être : le salon à vivre, ce samedi, à Estaimbourg

Au programme, ce samedi 12 novembre, à partir de 8 h 45, au château de Bourgogne: la découverte des acteurs santé et bien-être de l’entité et alentours mais également des initiations, ateliers, démonstrations et conférences. "De nombreux intervenants ont répondu à notre invitation, et permettent de montrer la diversité des pratiques et des activités qui peuvent favoriser la santé et le bien-être. Par ce salon, nous voulons aussi mieux nous rendre compte des attentes et des besoins des citoyens afin d’envisager ensuite et de mener des actions plus concrètes dans le cadre du PCS."

Quatre conférences rythmeront la journée: "L’hypnothérapie" par Rudy Deprez (9 h 30) ; "L’obésité et le surpoids" par Stéphanie Wille, diététicienne (11 h) ; "La géobiologie" par Joséphine Verhaeghe (14 h 30) ; "L’énergétique et la méditation" par Anne Ketelair (15 h 30).

Des ateliers et initiations sont également prévus pour toute la famille: yoga (10 h 30 et 15 h 15), équithérapie en extérieur (11h et 16 h), Taiji Yang (11 h), sophrologie pour enfants (11 h 30 et 16 h 30), Qi Gong (14 h), yoga sur planche (14 h 30 pour les 3-6 ans et 16h pour les 0-3 ans, atelier parents-enfants), massage (15 h 30, atelier parents-enfants), stretching et renforcement musculaire (16 h 15), méditation (17 h). "D’autres partenaires tiendront des stands, comme un podologue spécialisé, un formateur en secourisme et en prévention des accidents domestiques, une ergothérapeute, une spécialiste en plantes sauvages, etc. L’IMSTAM sera également présente pour un stand de dépistage au diabète."

Entrée gratuite.