Terrains de padel à Estaimpuis : « Pour nous, la solution est un mur antibruit, mais la riveraine le refuse »

« On veut juste trouver une solution pour cohabiter »

Le gérant souhaite apporter sa version des faits. "Si dans un premier temps, nous avions pu dialoguer avec la riveraine plaignante, les discussions ont rapidement tourné court parce qu’elle a préféré entamer des procédures judiciaires plutôt que de miser sur le dialogue et la conciliation, regrette-t-il. Nous voulions trouver une solution à l’amiable pour cohabiter, et nous avons proposé différents aménagements qui permettraient de limiter les nuisances. Mais la riveraine les refuse…"

Un mur antibruit a ainsi été envisagé. "Comme l’a fait un club de padel de Bruges vis-à-vis de riverains très proches, qui ont leur balcon à quelques mètres des dix terrains, et qui a permis de réduire de manière sensible le bruit, ajoute le gérant du club. Nous avons récemment réalisé une étude de bruit, dont nous attendons les résultats, afin de pouvoir objectiver les nuisances sonores dénoncées."

« On n’est pas là pour être en conflit avec les gens »

L’homme explique avoir tout mis en place pour trouver une issue au conflit. " Elle déplorait par exemple que des joueurs urinaient contre la haie et donc nous avons réagi en installant des toilettes mobiles, relève le gérant. Nous essayons d’être proactifs lorsque des problèmes nous sont signalés. Nous avons installé un système d’éclairage qui s’éteint automatiquement à 22 h. Nous avons aussi placé des affiches pour rappeler aux joueurs l’importance de respecter le voisinage et nous essayons d’être présents pour veiller à ce que ça se passe au mieux.

Cela ne nous fait pas plaisir de causer du tort… on n’est pas là pour nuire et être en conflit avec les gens ! Nous, tout qu’on souhaite c’est partager notre passion pour le padel en le rendant accessible à tous, et de permettre ainsi aux gens de découvrir ce sport et de prendre du plaisir en le pratiquant. " En quelques mois, l’Estaim’Padel Club a déjà attiré quelque 450 membres.

En dépit des efforts consentis, le gérant déplore le comportement de la plaignante. "On peut regretter que la voisine ait envoyé des messages désobligeants et menaçants à des joueurs, mais aussi diffusé sur les réseaux sociaux des propos à la limite de l’acharnement et de l’intimidation. Certains sponsors nous ont lâchés à cause de cette situation…"

Une audience du tribunal de première instance est annoncée pour avril 2023. "Il est dommage d’en arriver là, d’avoir perdu du temps, donné de l’argent à nos avocats, laissé la décision entre les mains d’une tierce personne, alors qu’une solution aurait pu être trouvée en se mettant autour d’une table…"

« Tout a été fait dans les règles »

Le responsable du club revient également sur l’accent politique qu’a pris le dossier. "Aujourd’hui, l’opposition monte au créneau alors qu’elle a eu le dossier en main, dès le début, que ce soit au conseil communal ou lors de la commission des sports où le projet a été évoqué. Elle n’a jamais réagi, elle n’a jamais fait remarquer que les terrains étaient situés à proximité d’habitations, elle n’a jamais relevé que le padel était un sport qui pouvait entraîner du bruit, etc. Elle a approuvé le bail emphytéotique. Tout a été fait dans les règles: l’infrastructure est située dans une zone dédiée à la pratique sportive et le permis nous a été accordé.".