Estaimpuis : "Un budget d’équilibriste face à une inflation galopante et des coûts de l’énergie en explosion"

Énergie: x 2 ou x 3

Dans leurs prévisions budgétaires, les autorités communales se sont montrées prudentes face au coût de l’énergie. "Nous n’échappons pas à la règle et à ce que vivent tous les citoyens, relève Quentin Huart. La hausse des coûts de l’énergie grève notre budget de dépenses importantes et inédites. Ainsi, pour 2023, nous avons estimé que le coût de l’électricité va doubler, que celui du gaz va tripler et que celui de l’éclairage public va également doubler. Tout cela entraîne une augmentation de 635 000 euros à charge de la Commune."

Personnel: 17,2% d’indexation

Les frais de personnel pèsent également de plus en plus sur le budget communal. "En raison de l’inflation, les salaires se sont vus indexés, explique Daniel Senesael. En 2022, nous avons dû faire face à quatre dépassements de l’indice-pivot alors que pour 2023, le Bureau fédéral du Plan nous annonce que celui-ci devrait à nouveau être dépassé en mars et en juin… Face à ces chiffres prévisionnels, entre février 2022 et septembre 2023, le taux d’indexation pourrait être de 17,2%, sans compter l’indexation barémique. Ces augmentations de salaires pour notre personnel devront être répercutée s sur les dépenses locales…"

Des nominations à venir

Malgré ces prévisions, la Commune d’Estaimpuis n’entend pas licencier du personnel ou réduire les prestations. Des nominations sont même prévues pour contrer "la cotisation de responsabilisation". "Il s’agit d’une sanction financière importante, déplore José Lericque (Écolo). Elle provient du fait du non-remplacement du personnel nommé parti à la retraite, ce qui amène à ce que les versements au fonds de pension ne sont plus suffisamment assurés par le personnel actif. Ce sont les salariés nommés qui cotisent pour les nommés partis en retraite… Cela a été un choix politique, mais on se rend compte qu’il n’est pas sans conséquences financières, mais pas que… le non-remplacement occasionne une surcharge de travail pour les agents communaux." Afin de retrouver un équilibre, et éviter de devoir payer plus de 500 000 euros en 2024, le bourgmestre annonce qu’il procédera à des nominations en décembre 2022 et en 2023. "Pour ainsi revenir à un taux de 30-35% de personnel nommé après avoir dû faire face, ces deux dernières années, à une dizaine de départs, précise Daniel Senesael. Par cette mesure, on espère offrir un mieux-être, un bien-être, et un confort supplémentaire à notre personnel qui, grâce à une nomination, pourra notamment espérer une pension plus intéressante, et également le fidéliser encore davantage."

Des recettes décalées

Si les dépenses grimpent, les recettes devraient également augmenter… mais pas tout de suite ! "La problématique de l’inflation est telle que les dépenses seront élevées de manière quasi directe tandis que la plupart des recettes ne le seront qu’avec une ou deux années de décalage, voire pas du tout pour certaines, relève le bourgmestre. Ainsi la hausse des recettes liées à l’impôt sur les personnes physiques, en conséquence de l’augmentation des revenus mais calculés sur l’année précédente, ne se répercutera qu’à la seconde moitié de 2023 et durant l’année 2024. Pour les additionnels issus du précompte immobilier, la forte inflation de 2022 ne pourra être évaluée qu’à partir de 2023 pour une possible indexation." Et de conclure. "La situation inédite provoquée par la crise de l’énergie et l’essor de l’inflation nous amène à envisager l’avenir financier de notre localité de manière raisonnée et pragmatique dans le cadre d’un travail précis."