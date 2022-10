Terrains de padel à Estaimpuis: le PS s’oppose à une réglementation limitant les horaires, un revers pour les riverains

Sport à la mode, proche du squash et du tennis, le padel fait le bonheur des sportifs. Moins celui des riverains: claquements de balle sur les raquettes, rebonds de balle sur les parois vitrées, cris des sportifs qui expriment leurs efforts et leurs joies amplifiés par la structure bâchée, résonnent dans le quartier, depuis de nombreux mois, de 8h à 22 h, 7 jours sur 7.

À l’instar d’une décision de justice prise à Bruges, l’opposition estaimpuisienne avait soumis l’idée de réglementer l’utilisation des terrains de padel et les horaires: en semaine de 10h à 19 h, le samedi jusqu’à 16 h, et une interdiction le dimanche et les jours fériés. Qu’une commune prenne une telle décision aurait été une première en Wallonie…

Et si d’ordinaire le bourgmestre Daniel Senesael (PS) n’est jamais avare de montrer l’exemple et de mettre les moyens pour améliorer la vie de ses citoyens, cela ne semble pas le cas dans ce dossier laissant l’opposition dans l’incompréhension et les riverains dans le désarroi. "J’ai sollicité l’avis du Collège de la zone de police de Val de l’Escaut qui considère qu’il n’est pas opportun de modifier le règlement général de police pour un cas particulier et qu’il est préférable d’attendre la décision de justice (NDLR: liée à une procédure intentée par une riveraine) q ui pourrait être prononcée en mai 2023, se justifie le bourgmestre . Quant à l’avis de l’Union des Villes et Commune de Wallonie, il nous est demandé de pouvoir motiver objectivement le fait que la pratique du padel est limitée alors que d’autres sports également présents à proximité ne sont pas visés par cette mesure. Les troubles engendrés se trouvent également à la limite des pouvoirs dévolus aux communes… Face à ces éléments, on risque de voir un recours introduit à l’encontre d’une décision que l’on prendrait."

De fausses excuses, dénonce Patrick Van Honacker (Pour Vous). "Le padel est un sport bruyant comme le démontrent les dossiers litigieux qui amènent d’ailleurs les autorités régionales à réfléchir à une législation, relève-t-il. Les nuisances sont donc réelles, et permettent de motiver une décision de restriction des horaires, et cela simplement au regard du règlement sur le tapage diurne. En attendant la décision du tribunal, on ne va quand même laisser souffrir des gens ainsi !" José Lericque (Écolo) déplore aussi la décision: "Soyons courageux et affrontons l’orage aux côtés des riverains, implore-t-il. On attend, on attend… mais pendant ce temps-là les gens entendent ces bruits à longueur de journée, et vivent un cauchemar ! C’est insupportable. On se doit de protéger nos citoyens."