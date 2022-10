Un proche du bourgmestre d’Estaimpuis comme concierge au CEME… l’opposition va alerter le ministre

Pas d’appel à candidatures ni procédure de recrutement

"Dois-je vous rappeler, Monsieur le Bourgmestre, le principe dans la Fonction publique de l’égalité d’accès aux emplois, interpelle Bernard Wattez (Pour Vous). Ce dispositif implique qu’outre la publicité des vacances d’emplois, des épreuves et critères de sélection, l’autorité doit mettre en œuvre un système de recrutement objectif des candidats à l’attribution d’une fonction publique offrant les garanties nécessaires en matière d’égalité de traitement. À l’issue de la procédure de recrutement, l’autorité locale doit désigner le lauréat et faire apparaître qu’une comparaison des titres et mérites a été opérée entre tous les candidats. Un Collège communal ne peut dès lors nommer un candidat d’autorité sans aucune forme de procédure. Rien n’a été respecté dans ce cas !"

Le bourgmestre Daniel Senesael s’en défend. "Nous avions reçu une candidature spontanée pour la conciergerie du CEME de la part d’un employé travaillant dans une structure paracommunale, explique-t-il. Si aucune candidature “interne” ne nous était parvenue, nous aurions évidemment procédé à un appel public… Nous considérons qu’il est plus avantageux de désigner des employés communaux ou paracommunaux pour ces tâches dans la mesure où il s’agit de personnes que nous connaissons et en qui nous pouvons avoir confiance." Où le bât blesse… c’est lorsqu’on apprend que le futur concierge est un (très) proche du bourgmestre !

« Une décision immorale et indécente »

Le contrat de bail et le montant du loyer laissent aussi perplexes l’opposition. "Le bail est établi pour une durée de 36 mois pour un loyer mensuel de 300 euros, au lieu de 600 euros en raison du travail de conciergerie estimé à 1h par jour, précise Bernard Wattez. Soit 300 euros toutes charges comprises ! Dans la situation actuelle que nous vivons, vu les multiples difficultés de notre population où chacune et chacun se demande comment payer ses factures énergétiques, cette décision est pour le moins immorale et indécente ! Quant au contrat de travail, il ne semble pas en y avoir… Est-ce tout simplement pour éluder l’impôt sur les personnes physiques ?"

Jusqu’aux oreilles du ministre

Le conseiller communal Pour Vous a annoncé qu’il interpellera le ministre des Pouvoirs Locaux sur la question… ce qui n’a pas semblé inquiéter outre mesure le bourgmestre. "Attendons la réponse du ministre concerné…", conclut Daniel Senesael.