Les cinq points clés du conseil communal d’Estaimpuis en vidéo

Les conseillers communaux d’Estaimpuis se sont réunis, ce lundi soir. Ont été évoqués : les terrains de padel (Estaimpuis), la taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés pour 2023, la modification budgétaire n°2 et le budget communal 2023, la nomination du concierge du CEME, l’aménagement du site du Patronage à Néchin. Tous ces points seront développés dans nos prochaines éditions; en voici déjà un court résumé.