Un locataire des Heures Claires (Estaimpuis) dénonce: « la maison sonne creux » (vidéo)

Ce mardi matin, Dimitri Derkinderen, locataire d’un logement social au clos des Chardonnerets, était heureux de voir débarquer l’entreprise de chauffage pour le remplacement de sa chaudière. "Après avoir dû pendant neuf ans la réenclencher toutes les heures car elle se mettait en sécurité continuellement en raison d’une défaillance d’une plaquette électronique", explique-t-il.

Logements Heures Claires ©EdA

Une passoire énergétique

©ÉdA

Mais cette intervention diligentée par la Société de Logement, Les Heures Claires, ne fait pas oublier la détérioration générale du logement. "C’est devenu une véritable passoire énergétique, dénonce Dimitri Derkinderen. Les châssis sont en fin de vie et ne sont plus étanches… Il n’y a plus de joints aux fenêtres et les linteaux sont fissurés. Je croise les doigts pour qu’il fasse bon le plus longtemps possible parce que je ne sais pas comment je vais faire pour payer mes factures de chauffage…"

Des traces d’humidité sont aussi visibles ici et là. "Parfois, il y a de l’eau dans mon salon, non pas à cause de fuites… mais à cause de l’humidité qui remonte du sol ou qui passe à travers les murs…"

©ÉdA

De l’eau, le locataire en retrouve également dans son garage et son grenier lors des fortes pluies. "La toiture est dans un mauvais état, et la couverture est ancienne, signale-t-il. Il y a des morceaux de sous-toiture manquant et des traces d’infiltration."

Du plafonnage déjà tombé

Logements Heures Claires ©ÉdA

Un expert est venu constater l’état de la maison. Il relève aussi les deux fissures au plafond sur toute la largeur de la pièce de vie. "Lorsqu’on tapote de part et d’autre de ces fissures, l’enduit sonne creux… il est décollé ! J’ai posé une bande de fibre de verre afin d’éviter que le plâtre ne se décolle…" Pour éviter ce qu’il s’est produit en 2019 lorsque le plafonnage de l’une des chambres s’est détaché et est tombé au sol… "Ce n’est pas la seule maison dans cet état, assure Dimitri Derkinderen. Il y en a d’autres dans le quartier, mais les locataires n’osent pas dénoncer la situation par peur de perdre leur logement. Si je me bats, ce n’est pas nécessairement pour moi… C’est aussi pour les autres parce que je n’ai pas envie qu’un plafond tombe sur un enfant !"

La maison craque et bouge

©EdA

De nombreuses autres fissures ont fait leur apparition dans les autres pièces de la maison, dans les murs, les plafonds et les sols. "Toute la maison sonne creux…, résume le locataire. La maison craque dans tous les sens, et après chaque pluie, je retrouve de nouvelles fissures. Et malgré mes nombreuses interpellations, rien ne bouge au sein de la société de Logements ! En 2009, on m’avait dit que les menuiseries allaient être changées dans les trois ou quatre années… J’attends toujours ! Il ne faut pourtant pas être expert pour se rendre compte que la maison bouge et qu’il faut intervenir pour éviter une catastrophe"

©ÉdA

Face à cette situation, Dimitri Derkinderen a porté le dossier devant la justice de Paix pour inciter la Société de Logements à réaliser les travaux nécessaires. Il a également introduit une demande d’enquête de salubrité auprès de la Région wallonne.

« Le locataire refuse nos réparations »

©ÉdA

Du côté des Heures Claires, on conteste les accusations et l’absence de réaction face à l’état de l’habitation . "Les habitations datent des années 80, et nous sommes conscients qu’elles doivent faire l’objet de travaux de rénovation, relève Nikita Senesael, directeur de la société de logement. C’est d’ailleurs dans cet esprit que nous avons introduit un dossier dans le cadre du plan de rénovation du logement public wallon. Le projet pour la cité de Leers-Nord a été retenu, et les maisons du clos des Chardonnerets profiteront des travaux de rénovation au niveau de la toiture, des menuiseries et de l’isolation. Nous attendons le feu vert de la Société wallonne du Logement pour lancer les travaux en 2023."

Le responsable de la société de logement signale également que des contacts ont été pris avec le plaignant. "Pour réaliser l’une ou l’autre réparation au niveau du linteau de la porte-fenêtre et du plafond de la salle à manger, ajoute Nikita Senesael. Mais, Monsieur nous a refusé l’accès au logement, se retranchant derrière la procédure qu’il a lancée auprès de la Région wallonne… Malheureusement, face à une telle réaction, on ne sait rien faire !"