Et cela, avec une volonté de proposer des activités qui ne parlent pas systématiquement de la maladie, mais plutôt des activités pour se distraire, se motiver, se sentir mieux et surtout penser à autre chose. Notamment, dimanche au travers d’activités sportives: une marche de 4 ou 6 kilomètres, de la zumba et du yoga.

Samedi, c’est un marathon couture qui s’est déroulé au sein de la maison communale. De nombreuses volontaires s’y sont retrouvées pour réaliser des bonnets de chimiothérapie. Ces bonnets seront offerts aux personnes n’ayant pas la possibilité d’acquérir foulards ou perruque trop onéreux.

Pour la confection de ces "turbans", un appel avait été lancé au sein des écoles de l’entité pour récupérer des tee-shirts usagés. De nombreuses pièces de tissus ont pu être réutilisées, les couturières au grand cœur ont aussi pu compter sur le soutien de magasins spécialisés qui ont donné du matériel complémentaire. Une équipe de couturières s’est chargée du tri, une autre de la découpe avant de se lancer dans la confection des bonnets.

"Ce marathon couture, en plus d’être pour une bonne cause, permet de créer du lien social, de favoriser la récupération et le recyclage et pourrait très bien se transformer en un atelier de couture recyclage de manière récurrente".

Les bonnets réalisés en taille adulte et enfant seront remis à la maison Casanou, espace de bien être pour les patients atteints d’un cancer situé à Mouscron.