Maison de l’entité à Estaimbourg: un « non » de la Région wallonne

Un recours introduit

"C’est assez étonnant et un revirement de situation, relève le bourgmestre Daniel Senesael. Nous avions obtenu un accord pour l’avant-projet, ainsi que les subsides de la part de la ministre de la Ruralité qui n’avait sans doute pas manqué d’analyser la pertinence de notre projet avant de nous accorder une enveloppe de 900 000 euros (sur un budget estimé à 1,4 million d’euros)… Cette dernière décision a été prise par un autre fonctionnaire délégué ; nous en prenons acte, mais nous comptons introduire un recours parce que nous sommes convaincus de la nécessité et de l’importance d’une telle Maison de l’entité."

Le projet consistait en la construction et l’aménagement d’une grande salle modulable en trois espaces distincts d’une capacité respective de 20, 40 et 140 personnes pour accueillir des activités associatives, sociales, festives et culturelles. "La Maison de l’entité devait répondre à une demande de la population quant à la location de salles, et la situation assez excentrée permettait de limiter les nuisances pour le voisinage. Le bâtiment se voulait aussi complémentaire au projet de nouveau cimetière d’Estaimbourg, conçu pour accueillir les défunts issus de toutes les confessions, et cela afin de permettre la célébration de cérémonies funéraires."

En zone agricole

Plusieurs griefs ont été relevés par le fonctionnaire délégué, confirmant les remarques émises par la CCATM et des citoyens lors de l’enquête publique. Le groupe Écolo s’y était également formellement opposé, dénonçant à plusieurs reprises un projet "démesuré et mégalomane".

La Maison de l’entité devait voir le jour le long de la rue de Luna, à proximité du recyparc. Problème: le terrain est situé en zone agricole, et le fonctionnaire-délégué considère qu’il n’y a pas de lieu de déroger à cette affectation de sol pour le projet en question. Il signale également qu’il s’agit d’une zone soumise à l’aléa inondation.

Le long d’un axe fort fréquenté

La question de la mobilité et de la sécurité de la rue de Luna, axe routier fort fréquenté, est aussi pointée du doigt. "Pourtant, nous avions eu l’avis d’un représentant de la Région wallonne qui nous avait conseillé de réaliser certains types d’aménagements plutôt que d’autres pour sécuriser les usagers qui rentrent ou sortent de la Maison de l’entité…", ajoute Daniel Senesael. Dans son rapport, le fonctionnaire-délégué considère également que les 80 places de parking prévues n’étaient pas suffisantes pour accueillir les personnes fréquentant de la Maison de l’entité ainsi que le futur cimetière, dont le dossier est toujours en cours.