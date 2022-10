Generation Boys Band, New L5 et Michal: un défilé d’artistes pour un plein de nostalgie à Néchin (photos)

À côté des stars, Nicolas Desmulier tient à mettre sous les projecteurs de jeunes artistes aux carrières prometteuses. À 20 h, Gaëtan Lopez, une "petite pépite vocale" découverte via les réseaux sociaux, a chauffé la salle et lancé d’une très belle manière la soirée. Le jeune artiste tournaisien, Ncéka, a aussi eu l’honneur de fouler la scène, face à un public qui a pu apprécier sa voix des plus aiguës et son incroyable énergie.

La génération de la Star Academy s’est quant à elle régalée de la prestation solaire et touchante de Michal, finaliste de la saison 3.

Les New L5 ont ensuite pris possession de la scène pour un show du tonnerre. "Venir en Belgique nous tenait particulièrement à cœur, sourient Marjorie et Alexandra, deux membres du groupe. C’est ici que nous faisions nos enregistrements de manière assez incognito, vu que M6 ne passait pas ici à l’époque, nous n’étions pas très connues… Ce fut tellement de bons souvenirs, c’est donc un plaisir de venir ici !" Et quelle joie pour le public de les retrouver et de chanter avec ces artistes au grand cœur qui ont ensuite laissé place aux "beaux gosses" de la Génération Boys Band. De quoi clôturer en beauté cette soirée pleinement réussie grâce à l’énergie de Nicolas Desmulier, de toute son équipe de bénévoles et bien évidemment des artistes.