Une pancarte pour dénoncer "l'illégalité" d'un établissement horeca à Estaimpuis

Les faits se sont déroulés le 23 mai 2019. Le tribunal reproche au prévenu d’avoir apposé dans son jardin une grande pancarte sur laquelle il incriminait un établissement horeca, ainsi que son propriétaire. L’homme reconnaît les faits. "Depuis plus de dix ans, avec d’autres riverains, nous nous battons contre cet établissement qui jouit de tous les droits, car il est soutenu par le bourgmestre", indique le prévenu. "Ce dernier ne se plie d’ailleurs à aucune décision judiciaire. Nos avocats nous disent qu’ils ne savent plus quoi faire ; ils sont face à une page blanche." Le prévenu accuse la partie civile de fraude fiscale. Selon lui, elle aurait "une dette de plus de 930 000 € à la TVA, dont 24 000 € d’ONSS". "Mais le bourgmestre la protège." "Comment peut-on autoriser cette personne, qui a autant de dettes, à continuer à ouvrir et surtout à étendre son établissement ?"