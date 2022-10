Négligence animale à Estaimpuis: la saisie d’une quarantaine de chiens évitée de justesse

La SPA précise avoir déniché un "cadavre" de canidé sur place, le tout dans une odeur "nauséabonde". Les autorités et la police se sont rendues sur place après avoir été interpellées par la SPA et d’autres défenseurs de la cause animale. L’association déplorait depuis "l’inaction" des autorités. Mais tout n’était pas si simple.

Samedi après-midi, le bourgmestre a finalement trouvé une solution pour résoudre le plus proprement possible ce problème de négligence (et non de maltraitance).

"J’ai réuni la police et la responsable du bien-être animal de la commune d’Estaimpuis pour débloquer la situation", avoue Daniel Senesael. "I l s’avère que l’occupante de l’habitation où ont été retrouvés les chiens est hospitalisée dans un service de soins palliatifs. Ça compliquait la tâche, mais je souhaitais vraiment ne pas devoir me résoudre à une saisie et lui proposer un abandon volontaire de ses animaux", poursuit le bourgmestre.

Abandon volontaire que la propriétaire des animaux a accepté samedi, dans la journée "Cette dame comptait visiblement sur une ou plusieurs connaissances pour s’occuper de ses chiens. Mais il semble que les soins n’aient pas été prodigués depuis un moment. "

Les animaux ont été pris en charge par une association chargée du bien-être animal après avoir été évacués de l’habitation. Ils seront examinés individuellement et pourront se refaire une santé, surveillés par des bénévoles et des professionnels. Une bonne chose, car la situation urgeait, à Estaimpuis.