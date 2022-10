"Même si c’est un plaisir de pouvoir partager sa passion, il est vrai que lorsque je travaillais dans le vignoble, je n’avançais pas aussi vite que je le voulais… parce que j’étais assez souvent interpellé par les passants, sourit Thierry Snaet. Ils étaient intrigués et semblaient surpris que l’on puisse planter des vignes, et ensuite produire du vin, chez nous, à Estaimpuis…"

Pourtant la terre de Leers-Nord semble particulièrement fertile au vu du développement des vignes en seulement quelques mois. "On pense qu’un vignoble doit absolument être aménagé en pente alors que ce n’est pas nécessairement le cas. Le tout est que le terrain ne se retrouve pas sous l’eau, et soit bien drainé."

Pour assurer un avenir aux terres agricoles

Avant de planter les quelque 14 000 pieds de vigne, Thierry Snaet, originaire de Comines, et informaticien/électronicien, a suivi une formation de deux ans en viticulture et œnologie à Perwez. "C’est un projet que j’avais en tête depuis quelques années et c’est en quelque sorte un retour à mes racines, explique-t-il. J’ai grandi dans le milieu agricole, mes parents sont agriculteurs et je reste très attaché aux terres. Et cette envie de me tourner vers la viticulture s’inscrit dans une réflexion plus globale de la nécessité de diversifier et de s’éloigner quelque peu des cultures agricoles traditionnelles pour assurer un avenir et continuer à faire vivre nos terres…"

Dans son aventure, Thierry Snaet a été rejoint par sa compagne Sophie Vervaecke, comptable et également issue du milieu agricole.

"J’aimais bien boire un verre de vin de temps en temps, relève-t-elle. Mais je n’y connaissais pas grand-chose. Depuis lors, on s’y intéresse davantage, on goûte et on apprécie différemment le vin. En plus des stages qu’a eu l’occasion de faire Thierry durant sa formation, nous avons aussi eu l’opportunité d’aller vivre et participer aux vendanges en Champagne ; c’ét ait une belle et enrichissante expérience."

Pour donner vie à son vignoble, le couple a pu bénéficier de terres agricoles autour de son habitation et ayant été cultivées auparavant par la famille Vervaecke.

"Au total, nous disposons de 2 hectares et demi répartis en trois terrains en fonction des cépages, précise le viticulteur. Avant, on y cultivait du maïs, des betteraves, des pommes de terre… Désormais place aux vignes, et aux cinq variétés que nous avons sélectionnées: Syrah, Cabernet franc, Pinot noir, Chardonnay, Sauvignon gris. Nous avons souhaité une diversité de raisins afin de pouvoir envisager des vins assez divers, du rouge, du rosé, du blanc, mais aussi, et surtout, du mousseux."

Du pied de vigne au vin en bouteille

S‘ils vont maintenant devoir passer de nombreuses heures au milieu des vignobles pour entretenir et tirer le meilleur des vignes, Thierry et Sophie ont déjà hâte d’être en septembre 2024, avec l’espoir des premières vendanges.

"Nous voulons ensuite produire notre vin nous-mêmes et ne pas dépendre d’une coopérative ou autre, ajoute Sophie Vervaecke qui s’occupera de l’aspect administratif et commercial. Nous allons aménager un chai pour la vinification et la mise en bouteilles dans la ferme de mes parents. D’ici là, il faudra trouver le nom du domaine, et on va profiter de ce paysage de vignes autour de notre maison… c’est magique et dépaysant, avec un petit air de vacances !"