Dix logements (deux duplex 2 chambres, sept duplex 1 chambre et un logement accessible aux personnes à mobilité réduite) seront disponibles, et accessibles à des jeunes, des jeunes couples ou des familles qui souhaitent, à court ou moyen terme, faire bâtir, acheter ou louer un logement à Estaimpuis. Les logements seront attribués pour une durée d’un an, renouvelable deux fois sans que la durée totale ne dépasse les trois ans. Le loyer mensuel est fixé à 400 euros. "Ce projet devrait permettre à nos jeunes désireux d’acquérir une certaine autonomie de rester au cœur de notre entité, évitant ainsi l’exode vers d’autres régions", rappelle Quentin Huart.

Lors du dernier conseil communal, les documents de référence relatifs à la mise en location des logements "tremplin", à savoir la charte des logements, le règlement d’ordre intérieur ainsi que le règlement d’attribution ont été approuvés. L’appel aux candidatures sera prochainement lancé. "Les candidats doivent être âgés entre 18 et 30 ans au moment de l’introduction de la demande ; être actuellement domicilié ou avoir été domicilié pendant au moins cinq ans dans la commune ; être de bonnes conduite, vie et mœurs, etc." Un comité sera mis en place pour attribuer les logements en fonction des critères et des priorités: avoir des enfants ; avoir des attaches familiales dans la commune ; le caractère d’urgence ; travailler dans la commune, et le degré de motivation à acquérir un logement dans la commune.

20% du loyer « ristourné » si les locataires restent ensuite à Estaimpuis

"Ce dernier aspect est important pour nous, insiste l’échevin du Logement. L’objectif de ces logements “tremplin” est en effet de conserver nos jeunes chez nous ! Pour cela, nous allons mettre en place un “loyer ristourne”. En fonction de la durée de la location, et pour favoriser leur installation au sein de l’entité, une partie des loyers payés (20%) sera remboursée aux locataires s’ils achètent, louent ou font ensuite bâtir à Estaimpuis. La location d’un logement “tremplin” peut ainsi être une fabuleuse opportunité pour les jeunes de l’entité. Par contre, les avantages offerts, notamment par rapport au montant du loyer, requièrent de la part des locataires un engagement à faire tout ce qui nécessaire afin que le logement mis à leur disposition soit une passerelle vers la propriété ou une location à long terme, idéalement au sein de l’entité d’Estaimpuis.".