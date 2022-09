Trop de bruit à la maison de village de Bailleul

Les événements privés sont de plus en plus nombreux à y être organisés, entraînant davantage de nuisances sonores, et de stationnement, pour le voisinage et les habitants de la rue des Victimes. "La maison de village est régulièrement louée par la Commune à des privés qui invitent leur famille ou des amis à fêter des événements divers et cela, sans respecter la vie de quartier", déplore Patrick Van Honacker.

La fin des soirées festives: locations privées de 10h à 20 h

L’échevin François Deconinck reconnaît que "les services de police ont dû intervenir à deux reprises en raison du bruit." "Suite à ces interventions, le Collège communal a décidé de limiter la plage horaire d’occupation de 10h à 20h pour les futures locations dans le cadre d’événements privés", ajoute-t-il. L’échevin précise également que "la maison de village a fait l’objet de 23 demandes de location par des privés depuis le 1er janvier 2022, et que pour les prochains mois, 12 demandes sont déjà enregistrées."