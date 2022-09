Terrains de padel à Estaimpuis: l’opposition veut limiter les horaires

Lors du conseil communal de ce lundi soir, les Verts ont souhaité l’ajout d’un point à l’ordre du jour afin d’améliorer quelque peu la qualité de vie des riverains et rétablir la quiétude et la sérénité au centre du village d’Estaimpuis. Ils ont soumis à l’assemblée l’adoption d’un nouveau règlement de police quant à l’utilisation des terrains de padel dans l’entité d’Estaimpuis. Ils ciblent particulièrement les horaires de pratique de ce sport qui occasionne "des claquements de balle sur les raquettes, des claquements de balle sur les parois vitrées, des cris des sportifs qui expriment leurs efforts et leurs joies".

Jusqu’à 19h en semaine, 16h le samedi

S’inspirant d’une décision de justice prise à Bruges, Xavier Adam (Écolo) a ainsi souhaité voir inscrit dans le Règlement Général de Police du Val de l’Escaut que: "Les matchs de padel peuvent être joués entre 10h et 19 h. Le samedi, les matchs doivent s’arrêter à 16 h. Les dimanches et jours fériés, dans l’attente d’une décision complémentaire, le padel sera interdit".

Pour clôturer son intervention et illustrer le quotidien des riverains, le conseiller communal aurait également voulu faire écouter à l’assemblée le bruit du padel via un baffle présent dans la salle du conseil ; une demande refusée par le bourgmestre.

Quant à la proposition de nouvelle réglementation, Daniel Senesael ne s’y est pas opposé, mais a tempéré quant à sa mise en application. "Si cette mesure est reprise dans le Règlement Général de Police, il est nécessaire que les trois autres bourgmestres de la zone du Val de l’Escaut (Pecq, Celles, Mont-de-l’Enclus) marquent leur approbation car elle devra être appliquée sur l’ensemble du territoire", relève-t-il, en s’engageant à aborder la question lors du prochain collège de police.

S’assurer du prescrit légal

Le bourgmestre estaimpuisien s’interroge également sur la légalité d’une telle réglementation. "Dans votre proposition, vous mettez en évidence un cas particulier, celui des terrains de padel d’Estaimpuis, et de ses particularités, mais dans un Règlement Général de Police, on ne peut se focaliser sur un fait particulier et un cas bien précis… signale-t-il. Il faut en effet que le texte concerne une situation, comme la pratique du padel, mais de manière générale."

Daniel Senesael entend ainsi solliciter l’avis d’un juriste auprès de l’Union des Villes et Communes de Wallonie. "Il faut avant tout s’assurer que cette proposition répond au prescrit légal pour éviter de possibles recours et autres procédures auprès de la justice", insiste-t-il. Il a promis d’effectuer ces démarches au plus vite, et de revenir sur le sujet lors du prochain conseil communal.

« Il faut agir »

Patrick Van Honacker (Pour Vous) a aussi tenu à dénoncer les "conditions de vie lamentables des riverains de la rue du Château et la rue Jean Lefebvre qui doivent subir le bruit de ce jeu, sans oublier l’impact urbanistique désastreux de la “structure” qui diminue la valeur immobilière des biens de ce quartier". "Nous gardons l’espoir que l’autorité communale fasse marche arrière et fasse démonter l’installation pour la replacer dans un endroit approprié… Il faut mettre un terme à cette situation insupportable ! Il faut agir", conclut-il.