Des festivités sans frontière à Leers et à Leers-Nord

En attendant, c’est un programme assez diversifié et festif qui s’annonce et qui invite à franchir la frontière au gré des rendez-vous. "L’idée est de mettre à l’honneur et de valoriser les différentes facettes, les spécificités, les acteurs associatifs et culturels de nos entités, ajoute Daniel Senesael. Ce week-end sera ainsi à l’image de la fraternité et de l’amitié entre nous, et qui s’inscrivent également dans les dossiers et les sujets transversaux que nous sommes amenés à gérer au quotidien."

À l’instar d’une frontière qui n’est plus que symbolique, Présence et Action Culturelle d’Estaimpuis proposera, ce jeudi, à 10h, la projection du film "Autrement (avec des légumes)".

Vendredi après-midi, les clubs des anciens de Leers et de l’entité d’Estaimpuis s’unissent pour organiser un tournoi de cartes (belote et manille) à la salle polyvalente Louis Pasteur (Leers). À 18h30, sur les berges du canal à Leers-Nord, trois nouveaux Satcheux seront intronisés avant de laisser place au cocktail de l’amitié. "À 19h30, sous le chapiteau, nous organisons la traditionnelle soirée jeunes talents, annonce l’échevine Christine Dubus. Il s’agit d’une scène ouverte aux 6-30 ans des deux côtés de la frontière qui souhaitent présenter leurs talents en danse, musique, chant, théâtre, magie, cirque, peinture, etc. Chaque participant sera récompensé et un prix spécial sera remis après le vote du public."

Les puces du jumelage

À partir de 8h, samedi, place aux puces du jumelage sur la zone frontière entre les rues Victor Hugo, de Gand, de Mons et du Rieu. Le long de ce parcours, des artistes locaux déploieront également leurs toiles et pinceaux pour les "Arts en liberté". Le sport sera mis à l’honneur: concours de pétanque au boulodrome de Leers et concours de pêche franco-belge le long du canal de l’Espierres.

Rallye vélo, lasergame, balade en roulotte…

Dimanche, les vélos seront de sortie avec une balade proposée par le LOS Cyclo (30-60-80-110 km) au départ du parking Espace Deprat à Leers. La Commune d’Estaimpuis proposera quant à elle un rallye familial de 10 km à 10h, au départ de la maison du canal. A Leers, petits et grands pourront s’amuser autour d’un lasergame gratuit dans le parc de la Butte ou se laisser balader en roulotte le long des chemins de halage au départ du restaurant La Guinguette.

Tout au long du week-end, la confrérie des Satcheux proposeront également diverses animations le long du canal (kayak, pédalos, château gonflable…) avec des concerts de Jordan Dubois le samedi à 19h et de Christopher & L’orchestre Sébastien le dimanche à partir de midi.