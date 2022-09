L'église Saint-Amand (Bailleul) comme vous ne l'avez jamais v(éc)ue, ce samedi 10 septembre

Le samedi 10 septembre de 20h à 22h30, elle vous invite à découvrir l’église Saint-Amand comme vous ne l’avez jamais v(éc)ue."Dans le cadre de l’événement “Églises ouvertes”, j’avais eu l’occasion de découvrir les réalisations de la société flamande “Sacred Places”,explique Laure André du Service Patrimoine de la commune d’Estaimpuis.Au vu du thème de cette année, l’innovation, nous trouvions intéressant de mettre à l’honneur une église au travers d’un spectacle son et lumière. Le responsable est venu chez nous, et on a commencé la visite de l’entité par l’église de Bailleul, et il a directement eu un coup de cœur et n’a pas souhaité visiter les autres édifices…"

Monument classé, et datant du 13e et du 15e siècle, l’église Saint-Amand a cette particularité d’être la plus ancienne et médiévale de l’entité, mais aussi la plus petite et la plus intimiste."Son architecture intérieure et extérieure sera éclairée sous un jour nouveau avec l’aide des technologies actuelles,souligne Laure André.Pour accompagner les jeux de lumière et renforcer cette ambiance particulière, nous pouvons compter sur les voix et la musique de la chorale Arc-en-Ciel et de l’Harmonie Royale d’Estaimpuis, également enthousiastes par cette expérience inédite."Accès libre, et gratuit.

À noter que le château de la Royère (Néchin) ouvrira également ses portes pour la 34e édition des Journées européennes du Patrimoine en Wallonie. Visites guidées le samedi 10 et dimanche 11 septembre, à 10h, 11h30, 13h30 et 17h. Saynètes sur l’histoire du château par la compagnie de la Royère à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30. Accès libre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.